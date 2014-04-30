Новое здание лицея №126 примет учеников в сентябре

Сейчас лицей располагается в доме №14 на улице Замшиной.

Новое здание лицея №126 на Полюстровском проспекте, 61 откроется уже в этом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Школа рассчитана на 600 мест. На данный момент завершаются работы по перепланировке и отделке, помещения оснащают необходимым оборудованием.

Ранее в здании располагалось МФЦ, на реконструкцию потребовалось 9 месяцев.

Александр Беглов посетил новое здание лицея №126 на 600 мест на Полюстровском проспекте, 61.

Также сегодня губернатор посетил скандальную школу на улице Ольги Форш.

Фото: Telegram / Пул78