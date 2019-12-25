Губернатор посетил скандальную школу на улице Ольги Форш

Школа примет 550 учеников. Ранее она была рассчитана на 700.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с депутатом Госдумы Еленой Драпеко осмотрели строительную площадку на улице Ольги Форш, 9. Там сейчас строят школу на месте снесенной.

Школа должна быть готова через год. Она будет рассчитана на 550 мест. На данный момент ведутся работы по устройству монолитных конструкций. Подрядчик — АО "Монолитстрой". Рядом со зданием обустроят автомобильные проезды, пешеходные дорожки, игровые площадки, а также посадят новые деревья и кусты, благоустроят газоны и цветники.

Напомним, что на этом месте была школа №136. Родители ожидали, что в здании проведут капитальный ремонт, но его объявили аварийным. Детей пришлось распределить на время реконструкции по соседним школам. Местные жители обращались к депутатам, а те в свою очередь выступили с депутатским запросом к Беглову.

Фото: Telegram / Пул78