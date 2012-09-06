Изначально врач неправильно выписал рецепт и родители не смогли получить медикаменты.

Прокуратура Красногвардейского района помогла получить льготное лекарство для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Районная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Установлено, что врач-педиатр одного из медицинских учреждений допустил нарушения при выписке несовершеннолетнему рецепта на льготный лекарственный препарат. Так как рецепт был оформлен неправильно, родители ребенка не смогли получить медикамент.

Прокуратура района внесла представление в адрес главного врача учреждения здравоохранения. В настоящее время ребенок обеспечен лекарственным препаратом.

Ранее петербургская прокуратура устранила нарушения жилищного законодательства.

Фото: unsplash (Ksenia Yakovleva)