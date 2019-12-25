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Петербургская прокуратура устранила нарушения жилищного законодательства
Сегодня, 11:31
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Петербургская прокуратура устранила нарушения жилищного законодательства

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Жилищный кооператив не предоставил документацию о закрытии специального счета и сведения об оплаченных взносах на ремонт.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. На основании решения собственников помещений в доме по улице Коллонтай был изменен способ формирования фонда капитального ремонта на счет регионального оператора. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 25 июля. 

Вопреки закону жилищный кооператив не предоставил в Фонд капремонта документацию о закрытии специального счета и сведения об оплаченных взносах на ремонт. Прокуратура внесла представление в адрес председателя правления, в ходе его рассмотрения необходимую информацию направили в Фонд для учета платежей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга взыскивает с курьера мошенников 700 тыс. рублей пожилой женщины. 

Фото: Piter.TV

Теги: капремонт, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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