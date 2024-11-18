  1. Главная
Два предприятия получат из петербургского бюджета свыше 225 млн рублей взаймы
Сегодня, 15:47
Одобрены заявки АО "Машиностроительный завод "Арсенал" и ООО "Юнит Продукт".

Через Фонд развития промышленности Петербург предоставит двум предприятиям льготные займы на общую сумму свыше 225 млн рублей. Деньги понадобятся на покупку оборудования и модернизацию производств, рассказали в Смольном 5 ноября. 

Одобрена заявка АО "Машиностроительный завод "Арсенал". Компания выпускает технику общегражданского машиностроения и оборудование для освоения космоса. Так, завод получит 174,5 млн рублей на 60 месяцев под 7% годовых и приобретет семь единиц исследовательского оборудования для испытательной лаборатории. 

А производителю мясной продукции ООО "Юнит Продукт" предоставят 50,5 млн рублей на проект по созданию нового производства и увеличение мощностей под 3-7% годовых на 60 месяцев. Компания закупит 11 единиц оборудования. 

Ранее на Piter.TV: Петербург вошел в тройку лидеров промышленного роста в России. 

Фото: Piter.TV 

Теги: льготные займы, предприятия петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

