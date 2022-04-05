Предприятия Петербурга получат займы на приобретение оборудования

Отметим, что за все время работы Фонда развития промышленности Северной столицы одобрено займов на сумму 10 млрд 289 млн 500 тыс. 824 рубля.

На заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Петербурга одобрено предложение выделить более 166,5 млн рублей пяти предприятиям города по программе финансирования "Займы для приобретения оборудования". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 8 декабря.

В частности, АО "НТО" получит 14 млн 399 тыс., ООО "СНЭК-КОНЦЕПТ" – 83 млн 510 тыс., ООО "НПП "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" – 36 млн 195 тыс., ООО "ЭСКАРП" – 16 млн 500 тыс., а ООО "АЛЬФА ГОРИЗОНТ" – 16 млн рублей.

Финансовая поддержка промышленности – ключевой инструмент стимулирования экономического роста и создания благоприятной инвестиционной среды. Мы стремимся обеспечить устойчивое развитие производственного сектора, создавать новые рабочие места. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Отметим, что за все время работы Фонда развития промышленности Северной столицы одобрено займов на сумму 10 млрд 289 млн 500 тыс. 824 рубля. В 2023 году предприятия получили более чем 3,37 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что объем промышленного производства в Петербурге вырос на 10,4%.

Фото: Piter.TV