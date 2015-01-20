  1. Главная
Сегодня, 11:30
Мишустин: России нужны инновации в промышленности

Глава правительства отметил, что ФРП помогает привлекать частные инвестиции в промышленность.

России нужны инновации в промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

По словам главы правительства, необходимо продолжать искать эффективные решения в промышленности. Он подчеркнул, что ФРП помогает привлекать частные инвестиции в промышленность, которые идут в продуманные инновационные решения. Также Мишустин добавил, что перед фондом стоят задачи достижения технологического и промышленного суверенитета.

Ранее Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования.

Видео: Правительство России

