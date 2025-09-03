  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:52
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования

0 0

По его словам, в России должны максимально производить и лекарственное обеспечение, и оборудование.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования. Об этом он заявил на встрече с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.

По его словам, в России должны максимально производить и лекарственное обеспечение, и оборудование. Мишустин попросил Самойлову рассказать, как продвигается процесс импортозамещения в этой сфере. Он также поинтересовался процессом выпуска жизненно важных средств и медицинского оборудования на отечественных предприятиях.

Ранее Мишустин поручил держать под контролем темпы строительства в России.

Видео: Правительство России

Теги: импортозамещение, лекарства, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии