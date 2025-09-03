  1. Главная
Сегодня, 7:23
Мишустин поручил держать под контролем темпы строительства в России

По словам главы правительства, строительный сектор страны играет важную роль в экономике.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил держать под контролем темпы строительства в России. Об этом он заявил на профильной стратегической сессии.

По словам главы правительства, строительный сектор страны играет важную роль в экономике, обеспечивая людей жильем и работой. Мишустин отметил, что в предыдущие годы ситуация развивалась динамично и формировала неплохой запас прочности. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является сохранение накопленного потенциала.

Ранее мы сообщали, что правительство направит свыше 2,7 млрд рублей на поддержку ряда регионов.

Видео: Правительство России

