Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил держать под контролем темпы строительства в России. Об этом он заявил на профильной стратегической сессии.

По словам главы правительства, строительный сектор страны играет важную роль в экономике, обеспечивая людей жильем и работой. Мишустин отметил, что в предыдущие годы ситуация развивалась динамично и формировала неплохой запас прочности. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является сохранение накопленного потенциала.

Видео: Правительство России