  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:49
45
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство направит свыше 2,7 млрд рублей на поддержку ряда регионов

0 0

Средства будут выделены на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов регионов.

Правительство России направит свыше 2,7 млрд рублей на поддержку ряда регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства будут выделены на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов регионов. Их получат Республика Алтай и Еврейская автономная область. Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под личный контроль доведение выделенных средств до исполнителей.

Ранее Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, регионы, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии