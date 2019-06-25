Правительство направит свыше 2,7 млрд рублей на поддержку ряда регионов

Средства будут выделены на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов регионов.

Правительство России направит свыше 2,7 млрд рублей на поддержку ряда регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства будут выделены на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов регионов. Их получат Республика Алтай и Еврейская автономная область. Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под личный контроль доведение выделенных средств до исполнителей.

Ранее Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества.

Видео: Правительство России