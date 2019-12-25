Предприятия Петербурга получат более 520 млн рублей на закупку оборудования

Средства выделят по программе "Займы на приобретение оборудования" на срок до 60 месяцев.

В Петербурге четыре предприятия получат более 520 млн рублей из Фонда развития промышленности города на закупку оборудования и модернизацию производства. Об этом сообщили 18 ноября в Смольном.

Средства выделят по программе "Займы на приобретение оборудования" на срок до 60 месяцев. Так, для увеличения производственных мощностей компания "СМТ-АйЛогик" получит заем в размере 381 млн 103 тыс. рублей. Она специализируется на серийном производстве электронной техники.

Типографскому комплексу "Девиз" выплатят 29 млн 750 тыс. рублей на покупку офсетной машины двусторонней печати. Заем в размере 78 млн 443 тыс. рублей получит завод "Петросталь", который приобретет нагревательную печь с выдвижным элементом.

А компании "Лазерный центр" дадут 34 млн 500 тыс. рублей на закупку шести единиц металлообрабатывающего оборудования.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский молочный комбинат готов начать выпуск сливочного масла.

Фото: Piter.TV