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Предприятия Петербурга получат более 520 млн рублей на закупку оборудования
Сегодня, 12:53
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Предприятия Петербурга получат более 520 млн рублей на закупку оборудования

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Средства выделят по программе "Займы на приобретение оборудования" на срок до 60 месяцев.

В Петербурге четыре предприятия получат более 520 млн рублей из Фонда развития промышленности города на закупку оборудования и модернизацию производства. Об этом сообщили 18 ноября в Смольном. 

Средства выделят по программе "Займы на приобретение оборудования" на срок до 60 месяцев. Так, для увеличения производственных мощностей компания "СМТ-АйЛогик" получит заем в размере 381 млн 103 тыс. рублей. Она специализируется на серийном производстве электронной техники. 

Типографскому комплексу "Девиз" выплатят 29 млн 750 тыс. рублей на покупку офсетной машины двусторонней печати. Заем в размере 78 млн 443 тыс. рублей получит завод "Петросталь", который приобретет нагревательную печь с выдвижным элементом. 

А компании "Лазерный центр" дадут 34 млн 500 тыс. рублей на закупку шести единиц металлообрабатывающего оборудования. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский молочный комбинат готов начать выпуск сливочного масла. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выплаты, предприятия петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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