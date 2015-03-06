Объём промышленного производства в Петербурге вырос на 10,4%

Особый прирост наблюдается в сфере изготовления текстильных изделий.

Объём промышленного производства за период с января по октябрь 2023 года в Северной столице увеличился на 10,4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. При этом с октября по ноябрь они находятся на нулевой отметке. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Наибольший прирост наблюдается в сфере изготовления текстиля. За первые 10 месяцев объёмы этой отрасли в Северной столице достигли 47,9% к 2022 году. Производство одeжды выросло на 36,4%, а кожаных изделий – на 23,5%.

Также активно набирает обриты производство компьютерной техники, электронных и оптичeских издeлий: в этом случае рост составил 45,8%.

Ранее мы сообщили о том, что индустриальный парк площадью 45 га построят в Колпино.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)