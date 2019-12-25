Петербург вошел в тройку лидеров промышленного роста в России

Северная столица обошла большинство регионов страны по темпам развития отрасли.

Санкт-Петербург занял место в тройке лидеров промышленного развития России по итогам 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на деловом завтраке в рамках форума "Российский промышленник".

В числе регионов-лидеров названы Татарстан, Нижегородская область и Санкт-Петербург. Министр отметил, что конкуренция между субъектами остается высокой, а Петербург демонстрирует устойчивый рост производительности и эффективную работу промышленных предприятий.

Алиханов подчеркнул, что Петербургский фонд развития промышленности является самым капитализированным среди аналогичных структур страны. Особая благодарность была выражена Обуховскому заводу и ряду других предприятий за значительный вклад в развитие отрасли.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, примером промышленного возрождения стал "Автозавод Санкт-Петербург", который совместно с "АвтоВАЗом" запустил производство автомобилей "Искра". Эти машины представлены на экспозиции форума.

