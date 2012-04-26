В Петербурге промышленники из 45 стран обсудили технологии будущего

Петербургский форум показал дроны и медтехнику нового поколения.

В Санкт-Петербурге прошел международный форум "Российский промышленник", объединивший представителей 45 стран и руководителей крупнейших предприятий для обсуждения инноваций, производства и кадрового развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

На площадке форума были представлены достижения российских компаний в сфере машиностроения, робототехники и медицинских технологий. Петербургские предприятия показали новые модели беспилотных летательных аппаратов и современное медицинское оборудование. Губернатор отметил, что промышленность остается основой городской экономики, а власти продолжают поддерживать малый и средний бизнес, чтобы стимулировать развитие производственного сектора.

Особое внимание на мероприятии уделили цифровизации отрасли. Петербург занял лидирующие позиции по внедрению цифровых паспортов для предприятий — на платформе Государственной информационной системы промышленности зарегистрировано 366 компаний.

Форум стал одной из ключевых площадок для международного обмена опытом и укрепления промышленного сотрудничества.

Фото: пресс-служба Смольного