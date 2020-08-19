Соучастник аферы с 15 млн рублей Ларисы Долиной таинственно умер перед судом

Дроппер, через которого прошли деньги народной артистки, скончался за неделю до первого заседания по громкому делу о мошенничестве.

Один из ключевых фигурантов дела о мошенничестве с 15 млн рублей народной артистки России Ларисы Долиной скончался до начала судебного разбирательства. Как следует из материалов дела, Александр Келдыбаев, на чей счёт поступили средства певицы, умер в преддверии первого заседания, запланированного на 29 октября.

Согласно судебным документам, в июне 2024 года Келдыбаев получил от Долиной два перевода на общую сумму 15 млн рублей под видом оплаты услуг. Эти средства стали частью масштабной мошеннической схемы с использованием десяти подставных счетов. Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В. в связи с его смертью, указывается в материалах дела.

Уголовное преследование в отношении других участников группы продолжается. Четверым фигурантам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд в Йошкар-Оле уже взыскал с ответчиков более 81 млн рублей.

Напомним, дело певицы стало одним из самых резонансных примеров использования схемы "Telegram — служба безопасности — правоохранители — Росфинмониторинг — банк", когда мошенники под видом сотрудников спецслужб убеждают жертв переводить деньги для "защиты счетов".

Фото: pxhere