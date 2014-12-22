Мошенники начали отправлять вредоносные видео в мессенджерах, чтобы получить доступ к онлайн-банку

В МВД России предупредили о новых способах атаки мошенников в мессенджерах. Аферисты начали отправлять вредоносные видеофайлы.
Злоумышленники рассылают сообщения с якобы роликом, по факту при его открытии на телефон устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку. Так, у мошенников появляется возможность управлять вашими финансами и переводить деньги на свои счета.
Опасность также таят видеоархивы – при распаковке запускается вредоносное ПО с доступом к устройству. Будьте осторожны!
Рекомендуется не открывать подозрительные видео и ссылки, не распаковывать неизвестные архивы. Установите антивирус и регулярно обновляйте систему.
