Мошенники начали отправлять вредоносные видео в мессенджерах, чтобы получить доступ к онлайн-банку
Сегодня, 8:46
У аферистов появляется возможность управлять вашими финансами и переводить деньги на свои счета.

В МВД России предупредили о новых способах атаки мошенников в мессенджерах. Аферисты начали отправлять вредоносные видеофайлы. 

Злоумышленники рассылают сообщения с якобы роликом, по факту при его открытии на телефон устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку. Так, у мошенников появляется возможность управлять вашими финансами и переводить деньги на свои счета. 

Опасность также таят видеоархивы – при распаковке запускается вредоносное ПО с доступом к устройству. Будьте осторожны! 

Пресс-служба МВД России 

Рекомендуется не открывать подозрительные видео и ссылки, не распаковывать неизвестные архивы. Установите антивирус и регулярно обновляйте систему. 

Ранее на Piter.TV: мошенники похищают деньги и данные россиян от имени Центробанка. 

Фото: pxhere 

