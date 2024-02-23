Петербургские предприятия получат льготные займы

Все для развития и модернизации производства.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил предоставление льготных займов четырём предприятиям города на сумму ₽644 млн. Информация об этом размещена в пресс-службе Смольного.

Займы будут предоставлены под ставку от 3 % до 7 % годовых сроком до пяти лет. Средства допускается направлять на обновление производственных линий, внедрение новых технологических решений и мероприятия в сфере экологической безопасности.

Одно из предприятий получит ₽97 млн на оборудование для гальванической линии и ещё ₽29 млн на установку системы локальной очистки сточных вод. Другое предприятие получит ₽40 млн для закупки оборудования, необходимого для выпуска медицинских приборов. Кроме того, фонд одобрил ₽396 млн на приобретение семи станков с числовым программным управлением и ещё свыше ₽80 млн на покупку испытательного климатического комплекса.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, утверждённые проекты позволят создать дополнительные рабочие места и укрепить промышленный сектор города.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой курьер мошенников забрал около 600 тыс. рублей у пенсионера с Ветеранов.

Фото: Piter.TV