Предприниматели-участники СВО из Ленобласти получат льготы

Вернувшимся со спецоперации будут выплачивать грант в размере 750 тыс рублей на открытие или возобновление бизнеса.

В 2025 году власти Ленинградской области запустят две новые меры поддержки для представителей бизнеса, которые участвовали в СВО. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Индивидуальные предприниматели, которые являются или являлись участниками СВО, смогут получить льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы "Доходы". Мою инициативу сегодня одобрила профильная комиссия областного Законодательного собрания. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Кроме того участники СВО, которые захотят начать или возобновить предпринимательскую деятельность, смогут получить от властей региона грант в размере 750 тыс рублей. Данные средства уже предусмотрены в бюджете области. Порядок предоставления выплаты утвердят в правительстве региона позже.

Ранее сообщалось, что в Гатчинском районе Ленобласти будет создан общественный центр с музеем, посвященным памяти жертв геноцида среди советских граждан.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко