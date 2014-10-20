Музей памяти о геноциде народов СССР нацистами создадут в Гатчинском районе

Ленинградская область частично профинансирует создание мемориала. Эта системная работа подкреплена соглашением, подписанным с главой Национального центра Еленой Малышевой во время форума в Эрмитаже.

В Гатчинском районе Ленобласти будет создан общественный центр с музеем, посвященным памяти жертв геноцида среди советских граждан.

25 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале об открытии большой интерактивной выставки-форума "Без срока давности" в Эрмитаже. Эта экспозиция освещает судьбы тех, кто погиб за нашу Родину, и включает документы о нацистских преступлениях, а также хронику военных событий.

Национальный центр исторической памяти при президенте России возьмется за организацию общественного центра с музеем, который будет находиться на территории мемориального комплекса в Зайцево. Ленинградская область частично профинансирует создание мемориала. Эта системная работа подкреплена соглашением, подписанным с главой Национального центра Еленой Малышевой во время форума в Эрмитаже.

Форум "Без срока давности" пройдет в 2024 году в пятый раз. На выставке можно будет увидеть не только документы и фотографии, но также новейшие находки поисковиков, включая артефакты, найденные на местах массовых захоронений.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Социальный фонд обсудили ускорение процедуры реабилитации участников СВО.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко