Петербурженка обнаружила в унитазе летучую мышь

Потрясённая таким визитом, хозяйка квартиры обратилась за разъяснениями в товарищество собственников жилья, пытаясь выяснить причины появления животного в столь неожиданном месте.

Одна из жительниц жилого комплекса "Петровский квартал" в Петербурге неожиданно встретилась лицом к лицу с необычным гостем — летучей мышью, оказавшейся в санузле. О необычной встрече рассказала популярная платформа Telegram-канал "Зверопятница".

Девушка обратила внимание на существо, отчаянно пытающееся выбраться из глубины унитаза. Потрясённая таким визитом, хозяйка квартиры обратилась за разъяснениями в товарищество собственников жилья, пытаясь выяснить причины появления животного в столь неожиданном месте.

Объяснив ситуацию жильице, сотрудники управляющей компании предположили, что причина кроется в особенностях вентиляционной системы: вероятно, летучая мышь попала внутрь через крышу, откуда проходит сеть фанового стояка канализации. Оказавшись в замкнутом пространстве, зверёк вынужден был искать спасение единственным доступным способом — выплыть наружу сквозь унитаз.

Со своей стороны руководство ЖК пообещало организовать проверку защитных покрытий на трубопроводах для предотвращения повторения аналогичных ситуаций в дальнейшем. Что касается летучей мыши, ей повезло больше: её выпустили обратно на свободу.

Ранее мы сообщили о том, что погиб лось, гулявший возле храма в Приморском районе.

Фото: Telegram / ЗвероПятница