В первые дни июня в Петербурге ожидается новый подъем температуры

А вот "тенденцию сухости переломить будет непросто".

К середине мая температура в Петербурге "выкарабкалась из холодной ямы", в которую она попала в первой декаде, и на десятые доли градуса превысила норму. Об этом в беседе рассказал синоптик Александр Шувалов "Невским Новостям".

При этом, в мае было всего пять дней с дождём, поэтом "план по осадкам" на данный момент выполнен только на четверть.

Как отметил синоптик, в ближайшие дни будет также тепло, а после четверга придёт очередная волна похолодания, температура снова опустится до +17..+19 градусов.

В первые дни июня ожидается новый подъем температуры, но пока "трудно сказать до каких пределов". А вот "тенденцию сухости переломить будет непросто", отметил Александр Шувалов.

В Петербурге 23 мая потеплеет до +22 градусов.

Фото: Piter.tv