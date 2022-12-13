В Петербурге 23 мая потеплеет до +22 градусов

Пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 23 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся по территории западной половины Европейской России в меридиональном направлении. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по Ленобласти местами с грозами. Температура воздуха в Северной столице +20…+22 градуса, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер западный 3-8 м/с.

В среду ожидается без осадков, днём +22…+24 градуса.

Фото: Piter.tv