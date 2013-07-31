Водитель "Соляриса" получил 2 года условно за смертельный наезд на Обуховской обороны

Пострадавший мужчина скончался в больнице через 3 дня.

Суд Невского района Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении водителя авто "Хендай Солярис", который 2 года назад сбил пешехода на проспекте Обуховской обороны. Об этом стало известно из сообщения Объединенной пресс-службы петербургских судов.

Инцидент имел место 16 июля 2022 года. Обвиняемый следовал по дороге от Фарфоровской улицы к улице Крупской. Приближаясь к трамвайной остановке, он превысил допустимый порог скорости автомобиля и не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу, после чего сбил его. В результате происшествия мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Он скончался спустя 3 дня в медучреждении.

Фигурант дела вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на право управления ТС сроком на 1,5 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.TV: в полиции возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ в отношении водителя "Мерседеса", который наехал на 51-летнюю петербурженку на проспекте Энгельса.

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