Российская академия наук вступилась за лесотехнический университет

Она против объединения его с университетом промышленных технологий и дизайна.

Научный совет РАН по лесу на заседании 23 сентября встал на защиту обособленности лесотехнического университета имени Кирова. Академия считает, что "лесопилку" необходимо сохранить как отдельное юридическое лицо и не присоединять к университету промышленных технологий и дизайна. По ее мнению, при слиянии двух вузов пострадает не только имидж учебных заведений.

"При объединении будет утерян бренд старейшего лесного ВУЗа России с более чем 200-летней историей, что может нанести непоправимый ущерб имиджу России как крупнейшей лесной державы", – сообщается в протоколе заседания.

Также сотрудники РАН решили попросить помощи у властей. В министерство образования направили просьбу создания для "лесопилки" соответствующей ведущей школе лесного хозяйства программы развития. А в Правительство РАН обратилась за поддержкой в создании научно-образовательного центра на базе лесного вуза. В нем, по записи протокола, хотели бы видеть работы исследовательских коллективов по сферам лесных хозяйства, промышленности, экологии.

Ранее студенты Лесотехнического университета выступали против объединения с другим вузом.

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