Студенты Лесотехнического университета выступили против объединения с другим вузом

Учащиеся начали собирать подписи против решения руководства об объединении с СПбГУПТД.

На сайте change.org появилась петиция, в которой сообщается о планах объединения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М.Кирова (СПбГЛТУ) с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Студенты Лесотехнического университета начали собирать подписи против такого решения. Обращение написано на имя президента России Владимира Путина.

"Такое присоединение практически неизбежно приведет к утрате университетом своей уникальной лесной специализации, снижению уровня профессиональной подготовки специалистов именно лесного профиля", - считает автор петиции.

Молодой человек просит принять меры по сохранению СПбГЛТУ как самостоятельного высшего заведения, восстановить полноценную практическую подготовку студентов на базе учебно-опытных лесхозов (лесничеств) и сформировать на его базе отраслевой научно-образовательный центр или национальный исследовательский университет.

На данный момент петицию подписало более 6 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что китайские студенты перевелись из украинских ВУЗов в петербургские.

Фото: СПбГЛТУ / VK