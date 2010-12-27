Студенты Лесотехнического университета выступили против объединения с другим вузом

На сайте change.org появилась петиция, в которой сообщается о планах объединения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М.Кирова (СПбГЛТУ) с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Студенты Лесотехнического университета начали собирать подписи против такого решения. Обращение написано на имя президента России Владимира Путина.
"Такое присоединение практически неизбежно приведет к утрате университетом своей уникальной лесной специализации, снижению уровня профессиональной подготовки специалистов именно лесного профиля",
- считает автор петиции.
Молодой человек просит принять меры по сохранению СПбГЛТУ как самостоятельного высшего заведения, восстановить полноценную практическую подготовку студентов на базе учебно-опытных лесхозов (лесничеств) и сформировать на его базе отраслевой научно-образовательный центр или национальный исследовательский университет.
На данный момент петицию подписало более 6 тыс. человек.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что китайские студенты перевелись из украинских ВУЗов в петербургские.
Фото: СПбГЛТУ / VK
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