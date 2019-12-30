Уличный художник Леша Бурстон посвятил новый стрит-арт петербургской зиме

Первый арт в году снова оказался о погоде.

Петербургский уличный художник Леша Бурстон поселил в городе свежий арт, первый в году: во дворах на Синопской набережной появилась посвященная городской погоде "Еврозима". Букву "Э" в надписи заменяет знак валюты евро.

Еврозимой называют товары, рассчитанные на сухую и бесснежную погоду без минусовой температуры, крепкие холода подобные вещи не выдерживают. Так и в 2019-2020 годах зима в Петербурге "самая что ни на есть еврозима".

Художник отмечает, что нынешняя погода – полная противоположность прошлой. И теплую зиму Бурстон изобразил в привычных городу серых оттенках.

В октябре Петербург болел скитлстрянкой: новый арт-объект появился в центре города.

Фото: BURSTONE ART / "ВКонтакте"