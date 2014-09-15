В Ленинградском зоопарке изменится режим работы

С понедельника зоопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ленинградский зоопарк с 23 сентября меняет режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

С понедельника зоопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Кассы и вход закрываются на час раньше – в 18:00.

Круг катания будет работать ежедневно с 11:00 до 18:00, обеденный перерыв – с 14:00 до 15:00. Не работает при неблагоприятных погодных условиях. Кафе открыто для вас ежедневно с 11:00 до 18:30. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Детская контактная площадка с козами проработает с 10:00 до 17:45, сувенирный киоск на первом этаже павильона "Экзотариум" – с 10:00 до 18:00, а у центрального входа – с 10:00 до 18:00.

Ранее в зоопарке напомнили, что не принимают красноухих черепах.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка