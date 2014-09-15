В Ленинградском зоопарке напомнили, что не принимают красноухих черепах

Важно помнить, что зоопарк не является приютом и не может принимать на содержание животных, чье происхождение неизвестно.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что к ним часто обращаются жители Петербурга с просьбой принять у них домашних питомцев - красноухих черепах. Такие обращения поступают ежедневно.

В зоопарке предупредили горожан, что продажа маленьких черепах на улицах города в теплое время года - это всего лишь маркетинговый ход. Продавцы убеждают покупателей, что черепахи останутся маленькими навсегда, но это не так. Красноухие черепахи растут, и достигают больших размеров.

Важно помнить, что зоопарк не является приютом и не может принимать на содержание животных, чье происхождение неизвестно. Это связано с риском распространения заболеваний среди обитателей зоопарка.

Петербуржцев призывают серьезно задуматься перед тем, как завести любое животное. Каждый питомец нуждается в заботе и внимании на протяжении всей своей жизни.

Ранее мы сообщили о том, что манулы Ленинградского зоопарка начали запасать жир для зимовки.

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