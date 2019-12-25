В корюшке из Финского залива обнаружили ленточных червей

Партию выловили в западном рыбохозяйственном бассейне.

В корюшке из Финского залива в Петербурге нашли паразита, который опасен для человека. Речь идет о ленточном черве, сообщили в Управлении ветеринарии по городу.

Партию выловили в западном рыбохозяйственном бассейне. Рыбу можно есть после специальной термической обработки.

Обращаем ваше внимание, что указанный возбудитель опасен для человека, и при недостаточной термической обработке рыбы, способен вызвать гельминтоз – дифиллоботриоз. Заболевание сложно диагностировать и лечить. Пресс-служба Управления ветеринарии по Петербургу

Жителей Северной столицы призвал покупать корюшку только в местах санкционированной торговли.

Ранее мы рассказывали о том, что сезон продажи рыбы стартовал 1 апреля. Заработали 70 точек.

Фото: freepik (носит иллюстративный характер)