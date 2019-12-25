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В корюшке из Финского залива обнаружили ленточных червей
Сегодня, 11:59
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В корюшке из Финского залива обнаружили ленточных червей

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Партию выловили в западном рыбохозяйственном бассейне.

В корюшке из Финского залива в Петербурге нашли паразита, который опасен для человека. Речь идет о ленточном черве, сообщили в Управлении ветеринарии по городу. 

Партию выловили в западном рыбохозяйственном бассейне. Рыбу можно есть после специальной термической обработки. 

Обращаем ваше внимание, что указанный возбудитель опасен для человека, и при недостаточной термической обработке рыбы, способен вызвать гельминтоз – дифиллоботриоз. Заболевание сложно диагностировать и лечить. 

Пресс-служба Управления ветеринарии по Петербургу 

Жителей Северной столицы призвал покупать корюшку только в местах санкционированной торговли. 

Ранее мы рассказывали о том, что сезон продажи рыбы стартовал 1 апреля. Заработали 70 точек.

Фото: freepik (носит иллюстративный характер) 

Теги: корюшка, ленточные черви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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