В корюшке из Финского залива обнаружили ленточных червей

В корюшке из Финского залива в Петербурге нашли паразита, который опасен для человека. Речь идет о ленточном черве, сообщили в Управлении ветеринарии по городу.
Партию выловили в западном рыбохозяйственном бассейне. Рыбу можно есть после специальной термической обработки.
Обращаем ваше внимание, что указанный возбудитель опасен для человека, и при недостаточной термической обработке рыбы, способен вызвать гельминтоз – дифиллоботриоз. Заболевание сложно диагностировать и лечить.
Пресс-служба Управления ветеринарии по Петербургу
Жителей Северной столицы призвал покупать корюшку только в местах санкционированной торговли.
Ранее мы рассказывали о том, что сезон продажи рыбы стартовал 1 апреля. Заработали 70 точек.
Фото: freepik (носит иллюстративный характер)
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