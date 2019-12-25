Сезон продажи корюшки в Петербурге стартует с 1 апреля

Точки продажи появятся в 13 районах города, тогда как в прошлом году их было всего 10.

С 1 апреля в Петербурге начнется сезон продажи свежей корюшки. В этом году для жителей города откроется 70 торговых точек, сообщил Комитет по контролю за имуществом (ККИ).

Точки продажи появятся в 13 районах города, тогда как в прошлом году их было всего 10. Сезон продлится до 30 мая, а с 15 апреля предприниматели смогут продавать рыбу по договору с комитетом имущественных отношений.

Представители ККИ подчеркнули, что в течение сезона будет проводиться мониторинг соблюдения правил размещения временных торговых объектов. За нарушения предусмотрены соответствующие санкции.

Полный список адресов официальных точек продажи корюшки доступен по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ККИ Петербурга освобождают помещение бара на Невском.

Фото: ККИ Петербурга