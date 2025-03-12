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Сотрудники ККИ Петербурга освобождают помещение бара на Невском

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Помещение незаконно использовалось для размещения кухни и части зала.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к освобождению помещения площадью около 150 "квадратов" в здании-памятнике на Невском проспекте, 62. Об этом сообщили в ведомстве 12 марта. 

Помещение незаконно использовалось для размещения кухни и части зала кафе. В ходе проверок выявлены следующие нарушения: использование площади без необходимых документов, несоответствие фактической планировки документам технического и кадастрового учета, самовольное переустройство. 

Пользователь отказался выполнить требования добровольно. Поэтому ККИ приступил к принудительным мерам, чтобы вернуть объект в собственность города.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Ленсовета демонтировали незаконный киоск по ремонту обуви. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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