Сотрудники ККИ Петербурга освобождают помещение бара на Невском

Помещение незаконно использовалось для размещения кухни и части зала.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к освобождению помещения площадью около 150 "квадратов" в здании-памятнике на Невском проспекте, 62. Об этом сообщили в ведомстве 12 марта.

Помещение незаконно использовалось для размещения кухни и части зала кафе. В ходе проверок выявлены следующие нарушения: использование площади без необходимых документов, несоответствие фактической планировки документам технического и кадастрового учета, самовольное переустройство.

Пользователь отказался выполнить требования добровольно. Поэтому ККИ приступил к принудительным мерам, чтобы вернуть объект в собственность города.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Ленсовета демонтировали незаконный киоск по ремонту обуви.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга