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В Ленобласти развернут дополнительные койки для больных коронавирусом
Сегодня, 17:49
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В Ленобласти развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

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Количество новых случаев заболевания растет последние 10 дней.

С четверга, 23 сентября, в Ленобласти дополнительно развернут 115 инфекционных коек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Койки будут предназначены для пациентов с коронавирус и внебольничной пневмонией. 80 мест дополнительно развернут в Кировской больнице и 35 — в Бокситогорской. 

За последние сутки в Ленобласти выявили 221 случай заболевания COVID-19, 93 человека выздоровели, 2 умерли. Ранее правительство области ужесточило антиковидные требования. Посещать пациентов в стационарах могут только близкие родственники. 

Фото: Piter.TV

Теги: инфекционный стационар, койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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