В Ленобласти развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

Количество новых случаев заболевания растет последние 10 дней.

С четверга, 23 сентября, в Ленобласти дополнительно развернут 115 инфекционных коек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Койки будут предназначены для пациентов с коронавирус и внебольничной пневмонией. 80 мест дополнительно развернут в Кировской больнице и 35 — в Бокситогорской.

За последние сутки в Ленобласти выявили 221 случай заболевания COVID-19, 93 человека выздоровели, 2 умерли. Ранее правительство области ужесточило антиковидные требования. Посещать пациентов в стационарах могут только близкие родственники.

Фото: Piter.TV