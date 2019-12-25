В Ленобласти ужесточили требования для посещений пациентов в стационарах

Для посещения придется предъявить документ о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР.

Правительство Ленобласти внесло изменения в "антиковидное" постановление №573. Теперь посещать пациента в стационаре смогут только близкие родственники и при соблюдении определенных условий.

Изменения также касаются учреждений образования и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Близкому родственнику для посещения придется предъявить либо сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, либо справку о перенесенном заболевании в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов.

Встречи нужно будет проводить на открытом воздухе, либо в отдельном помещении по предварительной записи с использованием масок.

Ранее в Ленобласти стали оказывать медпомощь только вакцинированным или переболевшим COVID-19, а также тем, у кого есть медотвод или отрицательный ПЦР-тест.

Фото: Piter.TV