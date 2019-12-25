В Ленобласти оказывать медпомощь будут только вакцинированным или переболевшим COVID-19

Отрицательный ПЦР тест на COVID-19 или медотвод также подойдут.

Губернатор Ленинградской области подписал поправки в "антиковидное" постановление №573. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Изменения вступают в силу уже сегодня. Теперь Лодейнопольский район переходит из "красной" в "желтую" зону. Требование о вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей отменено, но всем работодателям рекомендовано принять необходимые меры для вакцинации. Кроме того, МФЦ можно будет посещать без предварительной записи. Использование маски обязательно.

Чтобы получить медицинскую помощь нужно будет предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат теста ПЦР на коронавирус давностью не более 72 часов или заключение иммунологической комиссии о медотводе.

Фото: Piter.TV