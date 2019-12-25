В "антиковидное" постановление Ленобласти внесли поправки

Александр Дрозденко внес поправки в "антиковидное" постановление. Они коснутся предпраздничных дней и новогодних праздников.
Родители смогут посещать детские утренники в садах и школах, но точно при наличии QR-кода. Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет, но он должен быть сделан не более чем за 48 часов.
Кафе и рестораны с COVID-паспортом смогут работать в ночь с 31 декабря и на 1 января и 6 на 7 января до 02:00, однако у посетителей должны быть "антиковидные" документы.
В постановлении также определены требования к работе детских оздоровительных лагерей до 1 марта.
Поправки вступают в силу с 21 декабря.
Фото: правительство Ленобласти
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