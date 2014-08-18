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В Центральном районе обнаружили 3 заведения, которые работали в ночное время

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У одного из баров присутствовали "признаки работы", но зайти туда не удалось.

Полицейские провели ночной рейд по заведениям Центрального района. По итогам они составили три протокола осмотра, сообщила пресс-служба районной администрации 17 декабря.

Правоохранители выявляли организации, которые нарушают антиковидные требования. В один из баров на улице Восстания попасть не удалось, однако там "присутствовали признаки деятельности". В связи с этим заведение вновь включат в рейдовых список. 

В одном из баров на Невском проспекте находились посетители, а полученный QR-код заведения не соответствовал виду деятельности. Также протокол составили в баре на Рубинштейна. Помимо посетителей там были кальяны, которые сейчас запрещены.

В общей сложности были проверены 12 заведений общественного питания. 

Ранее Piter.TV писал о том, что с начала года полиция провела более 30 рейдов на улице Рубинштейна. 

Видео и фото: Telegram / ЦЕНТР. Новости

Теги: антиковидное постановление, бар, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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