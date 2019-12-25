В результате рейдов из незаконного оборота правоохранители изъяли изъяли около 1,5 тысяч литров алкогольной продукции.

С начала года полиция провела более 30 рейдов на улице Рубинштейна в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Большинство проверок были организованы после жалоб местных жителей, только более 550 обращений поступило в полицию на шум в ночное время. В результате рейдов из незаконного оборота правоохранители изъяли около 1,5 тысяч литров алкогольной продукции. Также полицейские нашли четыре бара, в которых продавали "веселящий" газ.

Однако на одной ресторанной улице правоохранители решили не останавливаться. Они проверили и другие рестораны, бары в центре города. С начала года наркополицейские провели более 500 рейдов ночных заведений и изъяли в общей сложности 425 баллонов с закисью азота объемом свыше 4 тысяч литров.

Параллельно полиция проверяет предприятия и организации в сфере услуг, торговли, общественного питания и досуга на соблюдение антиковидных мер. Напомним, с 8 ноября для общепита введен комендантский час, по окончании локдауна во время нерабочих дней. Так, барам и кафе запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Это требование также распространяется на концертные залы, кинотеатры, катки, аттракционы и другие объекты досуга. Однако не исключено, что в городе продлят работу ресторанов до 24 часов.

Фото: пресс-служба ККИ