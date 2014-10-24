Петербургским ресторанам разрешат работать до полуночи

Губернатор Петербурга поручил Александру Ситову проработать вопрос и внести соответствующие изменения в методические рекомендации к бизнесу.

Продлить работу петербургских ресторанов могут до 24 часов, рестораторы неоднократно обращались с такой просьбой к властям города. Об этом сообщил замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов во время прямой трансляции "ВКонтакте.

Ситов зачитал комментарий предпринимателя, который предлагал ограничить прием заказов и посетителей до 23, а гостям разрешить находиться в заведении до полуночи.

Губернатор Петербурга поручил Александру Ситову проработать вопрос и внести соответствующие изменения в методические рекомендации к бизнесу.

Напомним, с 8 ноября для общепита введен комендантский час, по окончании локдауна во время нерабочих дней. Так, барам и кафе запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Это требование также распространяется на концертные залы, кинотеатры, катки, аттракционы и другие объекты досуга.

Ранее мы сообщали, что в Центральном районе Петербурга полиция провела рейд по заведениям общепита. Всего за рейд удалось проверить 61 заведение, из которых 57 оказались закрыты, а остальные 4 продолжили работать в ночное время. Теперь им грозит административная ответственность.

Фото: Piter.tv

