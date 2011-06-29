В Центральном районе Петербурга полиция провела рейд по заведениям общепита

Всего за рейд удалось проверить 61 заведение, из которых 57 оказались закрыты, а остальные 4 продолжили работать в ночное время. Теперь им грозит административная ответственность.

В Центральном районе Петербурга обнаружили караоке-бары, которые продолжают работать по ночам, несмотря на COVID-ограничения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Полиция совместно с представителями администрации отчиталась о рейде по проверке соблюдения заведениями установленных правил. Эти проверки были организованы на основе обращения местных жителей. Сначала правоохранители отправились на улицу Жуковского. Там они наведались в бар "Аль Капоне", который продолжал работать в ночное время. Затем полицейские зашли в кальянную на улице Маяковского. Персонал и посетители заведения не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, в кальянной отсутствовала разметка. Далее проверяющие проследовали на улицу Рубинштейна. Там зафиксировали аналогичные нарушения требований. Рейд завершили в доме №4 по улице Правды. Туда полицейские пришли после жалоб местных жителей. Караоке работало в ночное время.

Всего за рейд удалось проверить 61 заведение, из которых 57 оказались закрыты, а остальные 4 продолжили работать в ночное время. Теперь им грозит административная ответственность.

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Фото: администрация Центрального района