День народного единства в Петербурге отметят в онлайн-формате

Днем петербуржцы смогут посмотреть тематические мероприятия в соцсетях или по телевизору. Вечером состоится показ праздничного онлайн-концерта.

Праздничные программы по случаю Дня народного единства пройдут в Петербурге в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

В праздничный день петербуржцы смогут посмотреть трансляции тематических мероприятий в группе комитета в социальной сети "ВКонтакте" и в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Для них покажут 4-часовой эфир путешествие с героями-хранителями национальных языков и литературных традиций коренных народностей Северо-Запада. Трансляцию проведут на сайте фестиваля. Кроме того, горожане посмотрят серию интервью с поэтами, писателями, языковыми активистами, музыкантами и блогерами, которые создают свои работы на национальных языках.

Вечером состоится показ праздничного онлайн-концерта #Мывместе. Выступления артистов дополнит современная мультимедийная сценография. Трансляция начнется в соцсетях в 18:00. На телевидении концерт покажут в 23:40.

Ранее мы сообщили, что губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем народного единства.

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