Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем народного единства

Градоначальник подчеркнул, что этот праздник объединяет россиян и напоминает об общей ответственности за судьбу страны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем народного единства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Он напомнил, как 4 ноября 1612 года ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. На защиту иноземного вторжения встали представители самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий. Градоначальник подчеркнул, что этот праздник объединяет россиян и напоминает об общей ответственности за судьбу страны.

В трудные моменты наш народ всегда находит в себе силы сплотить ряды и справиться с любыми невзгодами. Сегодня мужество и взаимовыручка, уважение к друг другу и милосердие помогают нам уверенно противостоять коронавирусной инфекции, достойно отвечать на вызовы XXI века. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Беглов пожелал петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и единения.

Ранее мы сообщили, что Дворцовый мост "окрасится" в цвета российского флага в День народного единства.

Фото: gov.spb.ru