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В Ленобласти после пожара обнаружили обгоревшие трупы братьев
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В Ленобласти после пожара обнаружили обгоревшие трупы братьев

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Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Во Всеволожском районе Ленобласти после пожара в частном доме были обнаружены обгоревшие трупы двух братьев. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера 31 января поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в СНТ "Пластполимер". После пожара в обгоревшем состоянии были обнаружены два трупа 45-летнего и 50-летнего мужчины.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге мужчина пострадал во время пожара в квартире на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv

Теги: тела, трупы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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