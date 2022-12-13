В Ленобласти после пожара обнаружили обгоревшие трупы братьев

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Во Всеволожском районе Ленобласти после пожара в частном доме были обнаружены обгоревшие трупы двух братьев. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера 31 января поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в СНТ "Пластполимер". После пожара в обгоревшем состоянии были обнаружены два трупа 45-летнего и 50-летнего мужчины.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге мужчина пострадал во время пожара в квартире на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv