Еще 74 жителя Ленобласти вылечились от COVID-19

А вот прирост заболевших за последние сутки составил больше 90 человек.

За весь период пандемии в Ленинградской области выписались после перенесения коронавируса 38 882 пациента. Covid-19 за это же время выявили у 41 540 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

За минувшие сутки у 91 пациента выявили коронавирус. Победить недуг смогли 74 человека. Скончались четверо больных.

Ранее на Piter.tv стало известно, что в Ленобласть поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона". Препарат является таким же эффективным средством защиты, как и "Спутник V", однако работает по другому принципу. Если при введении "Спутник V" иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, то при "ЭпиВакКорона" антитела вырабатываются за счет искусственно синтезированных пептидов вируса. Обе вакцины нужно делать дважды.

17 апреля на Piter.tv сообщили, сколько вакцины от COVID-19 осталось в Петербурге.

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