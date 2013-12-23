Стало известно, сколько вакцины от COVID-19 осталось в Петербурге

Более 340 тысяч человек уже завершили цикл вакцинации.

Стало известно, сколько вакцины от коронавируса осталось в Петербурге. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 апреля, распространяемой пресс-службой правительства города.

За весь период в Петербурге вакцинировано 495 390 человек. Из них 342 752 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 7 979 человек, вторично – 6 908. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 726 212 комплектов. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 230 822 комплекта доз – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv