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Более 490 тыс. петербуржцев привились от коронавируса
Сегодня, 16:03
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kraratau27

Более 490 тыс. петербуржцев привились от коронавируса

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342 752 человека закончили цикл вакцинации.

Более 490 тыс. петербуржцев привились от коронавируса, передаёт комитет по здравоохранению Петербурга в субботу, 17 апреля. Известно, что 495 390 человек привились от новой коронавирусной инфекции, из них 342 752 человека закончили цикл вакцинации.

По данным ведомства, 3197 человек привились первым компонентом препарата "ЭпивакКорона". Всего в Петербург поступило 726 212 комплектов вакцины. 

Ранее мы писали, что в Петербург прибыла новая партия "Спутник V". 

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцинация, ковид, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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