342 752 человека закончили цикл вакцинации.

Более 490 тыс. петербуржцев привились от коронавируса, передаёт комитет по здравоохранению Петербурга в субботу, 17 апреля. Известно, что 495 390 человек привились от новой коронавирусной инфекции, из них 342 752 человека закончили цикл вакцинации.

По данным ведомства, 3197 человек привились первым компонентом препарата "ЭпивакКорона". Всего в Петербург поступило 726 212 комплектов вакцины.

Ранее мы писали, что в Петербург прибыла новая партия "Спутник V".

Фото: Piter.tv