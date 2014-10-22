Еще 76 человек заболели коронавирусом в Ленобласти

Вылечились от инфекции столько же жителей.

В Ленинградской области зарегистрировали 76 новых случаев заражения COVID-19. Ровно столько же пациентов смогли победить недуг. Об этом сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф" 10 мая.

Скончались от болезни 8 жителей региона. За весь период пандемии в Ленобласти зафиксировали 1 242 летальных случаев. За этот же период вылечиться смогли более 40 тысяч человек.

Тем временем в Петербурге за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 724 горожан. Свыше 700 жителей Северной столицы смогли победить инфекцию. Скончались 30 петербуржцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки на коронавирус обследовали более 12 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv