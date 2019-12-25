В Ленобласти мужчина три года насиловал свою 11-летнюю падчерицу

Сейчас девочка уже учится в 5 классе.

Накануне в отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти поступило заявление от 44-летней женщины. Она рассказала, что ее сожитель на протяжении трех лет насиловал её дочь 2007 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый. Он изобличен в том, что в период с 2018 года по апрель 2020 года, на постоянной основе, в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении девочки, которой не исполнилось 14 лет. Сейчас она учится в 5 классе.

У подозреваемого изъят сотовый телефон "Samsung", возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти женщина нашла тело 16-летней дочери в ванной.

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