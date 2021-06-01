Администрация Ленобласти готовит бизнес-миссию в Китай

Сегодня состоялась встреча региональных властей с делегацией из КНР.

В рамках сегодняшней встречи представителей Администрации Ленобласти с китайской делегацией в региональном доме правительства прошло обсуждение вариантов международного сотрудничества. Этим в своем личном Telegram-канале поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Русская компания 22 МСС" – представители КНР изучают возможности строительства в Ленобласти промышленного объекта. Также обсудили использование при строительстве жилья в регионе китайских энергосберегающих технологий. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона также отметил, что представители от Ленобласти намерены наведаться в Китай – в провинцию Хайбэй, Пекин и Гуанчжоу. Проект бизнес-миссии уже разрабатывается.

Напомним, что ранее делегация из Петербурга приняла участие в панельной дискуссии XI международной специализированной выставки "Дорога 2024".

Фото: Telegram / Александр ДроZденко