Делегация из Петербурга приняла участие в панельной дискуссии XI международной специализированной выставки "Дорога 2024"

Там обсудили предварительные итоги нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Делегация Санкт-Петербурга приняла участие в панельной дискуссии XI международной специализированной выставки "Дорога 2024", где обсудили предварительные итоги нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и его преемника — "Инфраструктура для жизни".

Завершающийся в 2024 году нацпроект "Безопасные качественные дороги" перейдет в новый проект — "Инфраструктура для жизни". В транспортной части будут включены шесть федеральных проектов: "Развитие федеральной сети", "Региональная и местная дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Развитие общественного транспорта", "Инфраструктура Центрального транспортного узла" и "Безопасность дорожного движения".

Санкт-Петербург присоединился к нацпроекту в 2021 году, и за это время было приведено в нормативное состояние более 400 км дорог.

В 2024 году работы по модернизации дорожной инфраструктуры продолжаются. В программе — 49 объектов общей протяженностью более 100 км, причем работы завершены на 90%. Отремонтировано Гатчинское шоссе, выполнены работы на Зеленогорском шоссе, и приведена в порядок набережная Макарова в Василеостровском районе.

Ремонт всех дорог проводится с применением новых технологических решений. В частности, при укладке верхнего слоя покрытия, рассчитанного по технологии объемного проектирования в соответствии с новым ГОСТом, используется высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Также в 2024 году введены в эксплуатацию на юге Петербурга два объекта строительства. Прежде всего, следует выделить полуторакилометровую транспортную развязку на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Она обеспечит непрерывную транспортную связь основных городских магистралей в южной части города, выход транспорта на автодорогу федерального значения М-10 "Россия" и далее – на международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай". Еще один ключевой проект, реализуемый на юге города, реконструкция Петрозаводского шоссе со строительством двухуровневой развязки. Новая развязка увеличит пропускную способность вылетной магистрали вдоль левого берега реки Невы в направлении Ленобласти. Кроме того, ликвидация существующего железнодорожного переезда позволяет избежать простоя автомобилистов при переезде через существующие ж/д пути в поселке Понтонный.

Благодаря национальному проекту улично-дорожная сеть, проспекты, набережные, шоссе преображаются. Повышение скорости и комфорта передвижения по ним отмечают сами автомобилисты и жители города. Протяженность трасс, отвечающих всем нормативным требованиям, неуклонно увеличивается, – отметили представили делегации.

Фото: КРТИ