На Ленинском проспекте около жилого дома нашли тело женщины

На место случившегося прибыли следователи и полицейские.

На Ленинском проспекте сегодня, 28 августа, погибла женщина. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, жительница Петербурга выпала из окна шестого этажа. Она лежала на асфальте лицом вниз.

На место случившегося прибыли следователи и полицейские. Эксперты устанавливают обстоятельства случившегося и причину смерти.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Обуховской Обороны вспыхнуло заброшенное здание.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург