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На Ленинском проспекте около жилого дома нашли тело женщины
Сегодня, 20:06
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На Ленинском проспекте около жилого дома нашли тело женщины

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На место случившегося прибыли следователи и полицейские.

На Ленинском проспекте сегодня, 28 августа, погибла женщина. Об этом сообщили очевидцы в группе  "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, жительница Петербурга выпала из окна шестого этажа. Она лежала на асфальте лицом вниз. 

На место случившегося прибыли следователи и полицейские. Эксперты устанавливают обстоятельства случившегося и причину смерти. 

Ранее на Piter.tv:  на проспекте Обуховской Обороны вспыхнуло заброшенное здание.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: ленинский проспект, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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